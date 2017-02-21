Временное навсегда. О запрете лекарств в Украине

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Украине запретили один из популярных обезболивающих препаратов "Темпалгин" болгарского производства. Как говорят в госслужбе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, запрет введен из-за подозрения в подделке, поскольку его обнаружили во время обысков на безлицензионных складах. "Темпалгин" относится к ненаркотическим анальгетикам.

Подробнее причины запрета различных лекарств прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель организации "Медконтроль" Игорь Щедрин.

Это временный запрет?

— Во-первых, вопрос поставлен верно. Что такое запрет препарата? Есть запрет серии препаратов. "Темпалгин" не исчезнет из украинских аптек. Будет изъята и уничтожена одна серия. Действительно, есть временные запреты и постоянные запреты, то есть "временный запрет" и просто "запрет". Временный запрет – это выясняются обстоятельства, то есть он еще может вернуться, эта же серия может вернуться в продажу. Если речь идет о запрете, то препараты изымаются и утилизируются. То есть с этой серией мы не столкнемся. Просто завезут другую серию.

Как в целом происходит запрет лекарственного препарата?

— Существует в Украине центральный орган исполнительной власти, который этим занимается. Это Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. У нее есть региональные отделения в каждой области. Время от времени в эти отделения приходит информация, приходят жалобы и прочее, и они совместно с правоохранителями вмешиваются в сфере своей компетенции в деятельность хозяйственных субъектов. Например. Почему, собственно, "Темпалгин" изъяли? Потому что Ивано-Франковская гослекслужба совместно с МВД обнаружило, что на нелицензированном складе хранился "Темпалгин" в числе прочих препаратов. В принципе, необязательно это означает, что именно эта серия была фальсифицированная. Как правило, на нелицензионных складах хранится много разных препаратов. Часть из них фальсификат, часть из них может не быть фальсификатом, но специфика нелицензионного склада в том, что препарат может на нем хранится как с соблюдением условий хранений, так и без них. Он же не лицензионный. Это же никто не знает, соблюдали ли условия хранения. Может быть, нужно было хранить в темном месте прохладном, а его хранили, допустим, в горячем и солнечном. В итоге, использование этого препарата может или не дать эффекта, или быть опасным для пациента. Поэтому по умолчанию, когда находят нелицензионный склад и на нем находит серии препаратов, эти серии мгновенно запрещаются для того, чтобы не рисковать здоровьем пациентов. Предприниматели этим сильно недовольны. Каждый раз, когда крупная партия обнаружилась, они пытались обратиться к Гослекслужбе, что давайте вы отделите фальсификат от нефальсификата и нефальсификат вернете в оборот. Но, учитывая, что речь идет о нелицензионном складе, Гослекслужба на эти интересные предложения, как правило, не идет.

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Почему идет речь о временном запрете "Темпалгина"?

— Я не могу об этом судить, к сожалению, потому что есть официальная информация только о том, что запрещен только "Темпалгин". Но, как правило, находит не только один препарат. Как в данном случае, я сказать не могу. Единственная информация, доступная мне, как и доступная всем – это распоряжение, опубликованное в официальных источниках информации. В принципе, для слушателей я могу порекомендовать искать оригинальное распоряжение. К сожалению, интернет-СМИ очень часто очень халатно перепубликовывают эту информацию, даже не дают какой-то однозначной причины и не утруждают себя разъяснением, повлечет ли это исчезновение препарата. Например, если идет речь о том, что нет регистрации препарата в Украине, вы его вообще не увидите. То есть это не изъятие какой-то серии. Если препарат в Украине не зарегистрирован, он нигде никак больше продаваться не будет. Это может произойти после истечения срока регистрации, допустим, если заявитель решил не перерегистрировать препарат или еще по определенным причинам, например, не подтверждено производство в результате инспекции, то есть надлежащие условия производства. В общем, запреты бывают, по сути, трех видов, если проще говорить. Первый уровень запрета — временный запрет, запрет и может быть, когда препарат исчезает из Украины – это он не имеет регистрации. По сути, этого достаточно. В данном случае, речь идет о запрете одной серии "Темпалгина".

А что делают врачи? Откуда они знают, что лекарства запретили?

— Вы знаете, на самом деле сложности в этом нет. Есть специальные ресурсы, которые публикуют эту информацию, на аптеке можно прочесть, можно прочесть в СМИ. Как правило, врачи более или менее знают, какие лекарства есть сейчас в доступе и, как правило, они могут, если вы сходили в аптеку и увидели, что этого препарата нет в данный момент. То всегда можно сказать, что его нет и, поверьте, следующему пациенту он уже его не выпишет. Учитывая, какая текучка пациентов у врачей, они всегда знают, какие препараты сейчас находятся на стадии запрета или вообще не зарегистрированы, допустим, в Украине. Незарегистрированный препарат не выпишут. Препарат, у которого запрещена серия, скорее всего, появится в аптеках. Поэтому такой проблемы, как правило, не возникает.

То есть эта инспекция неплохо работает?

— По крайней мере, она работает, то есть она выполняет задачи по контролю качества препарата, по контролю их оборота и эти функции она выполняет давно и всегда в Украине был орган, который этим занимался. Есть какие-то задачи, которые она выполняет не очень хорошо, а есть какие-то задачи, которые она выполняет хорошо. В любом случае, без нее было бы хуже, чем с ней.

Означает ли это, что я, например, услышав о запрете какого-то препарата, мгновенно должен прекратить его принимать?

— Во-первых, то, что Гослекслужба принимает, не относится к эффективности препарата и безопасности. Как правило, это относится к его качеству. Это то же самое, как бы поступили сведения, что эта колбаса просрочена. Может быть, для кого-то она и вкусная, но есть ее категорически не рекомендуется. Я рекомендую слушателям не делать самостоятельных выводов о том, что это распоряжение о приостановлении, наверное, недействительно или пользоваться простроченными лекарствами или еще чем-то. Это очень опасно для жизни и здоровья, когда вы читаете какие-то медицинские исследования на тему, какой препарат лучше применять, а какой хуже применять, это другой разговор. И то это самолечение. Надо слушать врача, потому что врач, в любом случае, располагает большим опытом наблюдения за применения любого препарата, чем любой пациент, потому что человек круглые сутки в некоторых случаях сидит на рабочем месте, он этих пациентов видит сотни, и он знает, что помогает, а что нет.

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