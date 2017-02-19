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    Корогод: лекарства для онкобольных в Украине не закупаются умышленно

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    Руководитель проектов Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Корогод сообщил на пресс-конференции, что в 2016-2017 гг. в Украине умышленно не закупались лекарственные препараты для лечения онкобольных.
    РИА Новости Украина

    "За 2016 год мы не знаем сколько препаратов и сколько денег потрачено на онкобольных… Бюджет закупок 2017 года не предполагал закупок детских онкопрепаратов. Таким образом, по онкопрепаратам для взрослых и для детей в течение 2016 и 2017 годов, можно предположить, что проводится какая-то политика. Кто-то задумал и осуществляет избирательныую политику в отношение сегмента пациентов, которым необходимо серьезное лечение", — заявил Корогод во время пресс-конференции "В украинских аптеках исчезают жизненно необходимые медикаменты" в РИА Новости Украина.

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    Ранее сообщалось, что Минздрав 23 января указом №53 утвердил реестр граничных оптово-отпускных цен (ГрОВЦ) на 21 международное непатентованное название лекарств, стоимость которых будет компенсироваться украинцам. С 1 февраля многие недорогие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и астмы стали исчезать из аптек: из-за госрегулирования цен их будет просто невыгодно поставлять в Украину, утверждают фармацевты.

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