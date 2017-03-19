Суд взял под домашний арест организатора беспорядков возле Ровно

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Ровно городской суд взял под круглосуточный домашний арест организатора массовых беспорядков добытчиков янтаря.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, судебное заседание состоялось 18 марта в 20 часов.

Отмечается, что 43-летний житель пгт. Клесов Сарненского района был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время массовых беспорядков 16 марта. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 статьи 294 (массовые беспорядки), ч. 3 статьи 342 (сопротивление представителю правоохранительного органа), ч. 1 статьи 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По совокупности статей обвиняемый может получить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, передает УНИАН.

На заседании суда сторона обвинения ходатайствовала об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 18 марта копатели янтаря перекрыли участок международной трассы Киев – Варшава. Люди требовали легализации добычи янтаря, а также информации об одном из их товарищей, которого в результате инцидента между копателями янтаря и правоохранителями забрали в полицию.