Километровые заторы из-за протестов возле Ровно

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Ровенской области протестующие блокируют участок трассы Киев-Варшава. Они требуют легализации добычи янтаря, а также информации о задержанном ранее во время конфликта местного жителя.

Представители правоохранительных органов и Нацполиции продолжают прибывать на место пикета. Приехал даже автобус со спецназом.

ГУ НП в Ровенской области Перекрытие международной трассы в Ровенской области копателями янтаря

Что сейчас происходит на данном участке трассы, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил корреспондент из Ровно Владимир Мыколайчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що зараз відбувається на трасі Київ-Варшава, протест триває й досі?

— Так, протест триває досі. Утворились вже кілометрові затори, тому що всі вантажівки ідуть зі столиці на Коваль, а потім рухаються на Варшаву, там дуже хороша об’їзна дорога, але, на жаль, рух блокований. Я щойно переглядав відео з місця подій, і дійсно там кілька кілометрів черги, яка утворилася через пікет. Власне, пікет відбувається на пішохідному переході, де до сотні копачів просто стоять і блокують трасу.

Трасу якось можна об’їхати іншим шляхом, наприклад, через Рівне?

— Доведеться об’їжджати через селище Клисів, але там препогані дороги, тому водіям краще їхати власне з Києва на Рівне, і через Рівне добиратися до кордону з Польщею чи в інші області. Основна вимога протестувальників – це звільнення затриманого напередодні товариша. Силовики затримали одного з організаторів опору, коли працівники поліції хотіли вилучити кілька мотопомп. Тоді з’їхався натовп з 30 копачів в балаклавах, вони почали кидати каміння, пляшки, потім пролунало кілька пострілів з травматичної зброї. І от цей пікет – це наслідок того, що копачі вимагають відпустити свого товариша, вони обіцяють стояти до кінця, тому що о 8 годині сьогодні міський суд Рівного буде обирати міру запобіжного заходу цьому чоловіку. Це основна вимога, крім законного видобутку бурштину, але це має вирішувати Верховна рада, яка успішно провалювала кілька разів закон про видобуток старательський бурштину.

Тобто до 8 години вечора навряд чи затори зменшаться?

— Принаймні на даний момент ці чоловіки в балаклавах, які ходять по пішохідному переходу, кажуть, що ми будемо стояти до рішення суду. Ми розуміємо, що це може бути і 9, і 10 вечора.

Скільки учасників нині перекривають дорогу і як поводяться правоохоронці?

— Приблизно нарахували 100 осіб, зранку було їх 50. Всі вони в балаклавах. Ми просили когось представитись — відмовляються, лише поза камерою чи мікрофоном говорять, що наша головна мета – це відпустити цього чоловіка і добитися легального видобутку бурштину. Переговори тривають, але вони не силові, тобто поліція чи Нацгвардія, яка введена теж на Рівненщину, не застосовує силових методів до старателів.

Смотрите также: Пограничники изъяли 33 кг янтаря на границе с Польшей

Була інформація, що на місце протесту прибув автобус із спецпризначенцями. Чи так це?

— Я думаю, що він просто підтягнутий туди на випадок силового якогось конфлікту чи протистояння, але акція мирна, люди поводять себе не агресивно, тому, я думаю, що це просто як резервна сила.

Головна вимога протестувальників зрозуміла, а що кажуть представники місцевої влади?

— Поліція розповідала деталі цього інциденту, коли вона намагалася вилучити дві мотопомпи, і старателі почали чинити їм опір. Я знаю, що порушене кримінальне провадження за статтею масові заворушення, і цей чоловік, який затриманий, йому 43 роки, він місцевий житель, його звинувачують в організації саме опору працівникам поліції. Моя особиста думка, що цей пікет провокований тим, щоб дійсно відпустили одного з організаторів. Зараз копачі розповідають, що силовики теж під час затримання проявили силу і почали першими стріляти у них, тобто зараз дуже важко встановити, хто був перший і правий, але, як на мене, ця акція глобально не вирішить питання легалізацію бурштину. Ми ж самі розуміємо, що, якщо навіть ВР схоче, це має пройти одне, друге читання, ухвалення закону. Як на мене, можуть події розвиватися таким чином, що суд ухвалить рішення, наприклад, про домашній арешт, я думаю, вони теж розійдуться, тому що не думаю, що це дуже важкий злочин. І якщо вони його візьмуть чи на поруки, чи адвокат запевнить, що він не буде переховуватись від слідства, то можуть відпустити просто чи під домашній арешт.

Ранее политолог Валентин Войтков в эфире "ГС" заявил, что Порошенко хочет экономические потери от торговой блокады Донбасса повесить на оппозиционные ему силы.

А эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что сегодня власть не выполняет свои функции, и сотрудники полиции стали заложниками выяснения отношений между политическими группами.