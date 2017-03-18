Трассу в Ровенской области разблокировали - СМИ

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Автодорогу международного значения Киев – Ковель — Варшава в Ровенской области разблокировали. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее в субботу около 100 человек в балаклавах перекрыли автодорогу международного значения Киев – Ковель — Варшава в Ровенской области, требуя разрешить им добычу янтаря.

"Люди разблокировали движение по трассе. Машины уже начали движение, затор прошел", — сообщает телеканал.

В сообщении говорится, что блокирующие дали время властям до понедельника, чтобы решить вопрос легализации добычи янтаря. В случае невыполнения их требований они намерены продолжить блокировать трассу.

Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах Украины. На проблему ранее обратил внимание глава государства Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря в Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования.