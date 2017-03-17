Кабмин установил квоты на иммиграцию в Украину

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины установил квоту для иммиграции иностранцев и лиц без гражданства в Украину на текущий год в 3963 человека, говорится в распоряжении №160-р от 1 марта, опубликованном на "Правительственном портале".

Для деятелей науки и культуры, "иммиграция которых отвечает интересам Украины", количественные ограничения на въезд в страну отсутствуют, сказано в документе. Такого же подхода правительство придерживается в отношении лиц, осуществивших иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее $100 тыс.

Согласно документу, квота не установлена на иммиграцию высококвалифицированных специалистов и работников, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины и для лиц, непрерывно проживавших на территории страны три года со дня установления им статуса пострадавших от торговли людьми.

В то же время, для родственников граждан Украины (полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки или внучки) квота с учетом расселения по всем областям страны составляет 1,187 тыс человек. Для лиц, ранее имевших украинское гражданство квота установлена в 558 человек, тогда как для родителей, супругов и несовершеннолетних детей иммигрантов въезд ограничивается до 2,223 тыс человек.

Ранее замминистра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Киев мог бы взять на себя добровольную квоту европейских стран на расселение мигрантов в обмен на безвизовый режим с Евросоюзом.