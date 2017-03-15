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    Общество

    В Ивано-Франковске школьников наградили грамотами с символикой РФ

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    Директор школы сообщил, что Ивано-Франковский городской центр занятости наградил школьников грамотами, на которых изображен флаг России. В организации объяснили инцидент невнимательностью.
    Школа
    RIA News Олег Золото | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Грамотам с российской символикой наградили школьников одной из общеобразовательных школ в Ивано-Франковске, сообщил директор учреждения Александр Кочинаш.

    "Ивано-Франковский городской центр занятости (который является государственной службой) наградил детей школы за участие в профориентационном конкурсе. Все прекрасно, центр работает с детьми, дети интересуются профориентацией, вот только грамоты, точнее их дизайн, вызывают определенные вопросы. Когда мы проинформили указанный Центр, они ответили стандартным "ой, недосмотрели", — написал Кочинаш на своей странице в Facebook, опубликовав фото грамоты.

    Facebook Александра Кочинаша
    Школьников в Ивано-Франковске наградили дипломами с российским флагом

    Напомним, в минувшем месяце в Виннице сожгли российский флаг.

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