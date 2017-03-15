В Ивано-Франковске школьников наградили грамотами с символикой РФ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Грамотам с российской символикой наградили школьников одной из общеобразовательных школ в Ивано-Франковске, сообщил директор учреждения Александр Кочинаш.

"Ивано-Франковский городской центр занятости (который является государственной службой) наградил детей школы за участие в профориентационном конкурсе. Все прекрасно, центр работает с детьми, дети интересуются профориентацией, вот только грамоты, точнее их дизайн, вызывают определенные вопросы. Когда мы проинформили указанный Центр, они ответили стандартным "ой, недосмотрели", — написал Кочинаш на своей странице в Facebook, опубликовав фото грамоты.

Facebook Александра Кочинаша Школьников в Ивано-Франковске наградили дипломами с российским флагом

Напомним, в минувшем месяце в Виннице сожгли российский флаг.