"Свобода" обещает в среду привести под Раду "десятки тысяч людей"

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В среду, 22 февраля, в Киеве состоится "Марш национального достоинства", сообщил внефракционный народный депутат, заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

По его словам, в 10.00 на Майдане Незалежности состоится сбор участников, которые маршем пройдут к Верховной Раде, где состоится митинг с требованиями к властям, передает УНИАН.

"Эта акция организуется националистическими патриотическими силами", — сказал Ильенко и уточнил, что речь идет о "Свободе", "Национальном корпусе" и "Правом секторе".

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Он также отметил, что 22 февраля — символический день, поскольку это "день бегства Януковича, это день, когда фактически завершилась первая фаза Революции достоинства".

Ильенко подчеркнул, что на сегодняшний день, кроме требования выгнать Януковича, "все остальные требования Майдана фактически не выполнены".

Нардеп сообщил, что завтра к парламенту в рамках акции придут "десятки тысяч людей", которые "выскажут свою позицию: нет — предательским минским соглашениям, нет — выборам на оккупированных территориях; разрыв дипломатических отношений с агрессором, расторжение этой позорной торговли на крови, экономическая блокада оккупированных территорий, недопущение торговли землей сельскохозяйственного назначения, недопущение приватизации стратегических предприятий, недопущение продолжения этой раболепствующей, безвольной внешней политики, которую, к сожалению, сегодня проводят".

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Массовые акции, приуроченные к третьей годовщине трагических событий в ходе Революции достоинства в феврале 2014 года, проходят в Киеве с субботы. Столичная мэрия сообщила, что ряд организаций подали более 30 заявок на проведение массовых акций с участием свыше 200 тысяч человек в центральной части Киева 18-22 февраля.