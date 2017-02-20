Авария во Львове: более 100 тысяч горожан остались без тепла

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Более 100 тысяч жителей Львова остались без центрального отопления из-за аварии, произошедшей на трубопроводе на проспекте Червоной Калины, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Местные власти сообщают, что для проведения работ по ликвидации аварии приостановлена подача тепла жителям жилого массива Сихов и частично — Нового Львова. Предполагается, что подача тепла будет возобновлена до 18.00 понедельника.

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Ранее сообщалось, что в результате масштабного повреждения тепломагистралей жители 235 домов Оболонского и Подольского районов Киева остались без отопления и горячей воды.