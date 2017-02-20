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    Общество

    Авария во Львове: более 100 тысяч горожан остались без тепла

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    Местные власти обещают, что подача тепла в дома, которые остались без центрального отопления, будет восстановлена около 18.00 в понедельник.
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Более 100 тысяч жителей Львова остались без центрального отопления из-за аварии, произошедшей на трубопроводе на проспекте Червоной Калины, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

    Местные власти сообщают, что для проведения работ по ликвидации аварии приостановлена подача тепла жителям жилого массива Сихов и частично — Нового Львова. Предполагается, что подача тепла будет возобновлена до 18.00 понедельника.

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    Ранее сообщалось, что в результате масштабного повреждения тепломагистралей жители 235 домов Оболонского и Подольского районов Киева остались без отопления и горячей воды.

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