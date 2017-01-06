В сильные морозы плата за отопление в Киеве существенно увеличится – эксперт

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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Из-за резкого похолодания с 6 января теплоснабжающие предприятия Киева повысят температуру отопления в столичных домах. Об этом заявил замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев. По его словам температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов.

Как это повлияет на платежки киевлян рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

"Могут увеличится существенно, потому что увеличение на каждый градус – это довольно таки серьезная прибавка к оплате. Тем более, мы должны понимать, что больше необходимо тепла, потому что большие потери и каждое увеличение на каждый последующий градус температуры помещения увеличивают оплату, то есть оплата, как правило, показывает, что в такие пиковые дни, когда довольно таки холодно, когда на улице мороз потребление может увеличиваться до 50% по сравнению с обычными днями" — отметил эксперт.



