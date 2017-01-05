Киев встретит Рождество при -25 и метелях - Гидрометцентр

Евгений Котенко

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украина в ожидании сильных морозов. На рождественские дни придет циклон с Черного моря и принесет резкое снижение температуры по всей территории страны. Ночью синоптики обещают до 13-19 градусов мороза по всей территории Украины, местами до минус 20-26. Днем прогнозируют от 11 до 17 градусов мороза.

Когда похолодание придет в Киев, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Наталья Голеня.

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"В столице уже ближайшей ночью похолодает до 15-17 градусов мороза. И такой мороз сохранится у нас и завтра днем. По области температурный фон будет минус 15-20 градусов. Днем некоторое послабление до 17-18. Небольшой снег. Но при порывах северного ветра 15-20 метров в секунду, ощущение будет, что это минус 25, а то и больше. При этом будут метели", — спрогнозировала Голеня.

Ранее заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что в связи с резким снижением температуры в Киеве теплопоставщики должны повысить температуру батарей, чтобы в помещении было не менее 18 градусов.