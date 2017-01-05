Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает Гидрометцентр.

Так 5 января в Украине будет облачно с прояснениями.

Временами небольшой мокрый снег, днем в восточных, Запорожской областях и в Крыму умеренные осадки.

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м с.

Температура ночью 2-7° мороза, на побережье морей около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5 ° тепла; в Карпатах на протяжении суток 7-12° мороза.

В Киеве в четверг будет идти небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

meteo.gov.ua Карта погоды на 5 января

И уже с пятницы ожидается резкое снижение температуры, 6-7 января ожидается резкое снижение температуры ночью до 13-19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза), днем ​​до 11-17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем ​​до 6-13° мороза.

meteo.gov.ua Карта погоды на 6 января

Ранее сообщалось, что схождение двух лавин в результате снегопада произошло в Закарпатской области. На местах работали спасатели.

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