Жители столичной Троещины остались без отопления

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Деснянском районе столицы произошло аварийное повреждение участка магистрального трубопровода, на месте происшествия ведутся ремонтные работы, сообщает в четверг пресс-служба энергогенерирующей компании "Киевэнерго", поставляющей тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины.

"Повреждения на трассе, которая была построена в 1981 году, возникло во время низких температур. Однако для того, чтобы обеспечить теплом жителей Троещины, сотрудники компании поддерживали работу системы во время морозов. Сейчас, когда температура повысилась, специалисты "Киевэнерго" в сжатые сроки проведут ремонтные работы, чтобы избежать аварийных отключений во время похолодания", — сказано в сообщении.

На время проведения ремонта, начиная с 11:00, теплоснабжение будет приостановлено для жителей домов по проспекту Маяковского, ул. М. Цветаевой, Сабурова, Радунской, Пуховской, Николаева, Милославской, Лаврухина, Каштановой, Закревского, Электротехнической, Т. Драйзера, Данькевича, Градинской, Ст. Беретти, О. де Бальзака, а также на бульварах В. Высоцкого, Л. Быкова и Выгуровского.

Как отметили в "Киевэнерго", в четверг вечером теплоснабжение Троещины будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что столичные комиссии с начала года совершили 2,3 тыс проверок квартир в Киеве с недостаточной температурой отопления.