Охрана госграницы будет усилена в годовщину Майдана

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба усиливает меры безопасности в период с 18 до 22 февраля во время запланированных во всех регионах Украины торжественных мероприятий по годовщине Евромайдана, сообщает пресс-служба ведомства.

"Соответствующие мероприятия касаются всех подразделений. В частности, увеличено количество пограничных нарядов, которые осуществляют охрану участков как за пределами, так и в пунктах пропуска и контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда. В готовности находятся резервы, которые будут использованы по назначению в случае необходимости. Активизировано использование служебных собак и мероприятия пограничного контроля ІІ линии", — сообщает ведомство. идет речь в сообщении.

Ранее руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что реализация насильственного варианта возможна на восьми мероприятиях в годовщину Майдана из 18.

Киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Наибольшее количество активистов Майдана погибли 20 февраля 2014 года.

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