Бортник о годовщине Майдана, новых протестах и реакции власти

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

К очередной годовщине Майдана руководство страны готовится заблаговременно. Прекрасно понимая, что за три года после трагических событий страна не только не расцвела, а оказалась на краю пропасти, политики делают все для того, чтобы нивелировать памятную дату. Внимание людей мастерски переключают на другие события. Блокада Донбасса, тарифные повышения, ЧП в энергетике — все делается для того, чтобы на фоне этих событий годовщина Майдана смотрелась как что-то совсем малозначимое.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, сегодня власть применяет много информационных симуляторов, которые направлены на отвлечение от годовщины Майдана и социально-экономической ситуации в стране в целом.

"Вся шумиха вокруг дел "бывшим", обвинения Виктору Януковичу, Александру Ефермову и все остальное — как раз попытка решить проблему 20-го февраля, когда люди выйдут на улицы спросить у власти результаты ее работы. Недавние отчеты Юрия Луценко, к слову, из той же оперы. Это позволит руководителям государства говорить о том, что они, дескать, стараются, что-то делают. Эта технология уже хорошо отработана, политики прекрасно знают, что нужно дела против бывших нужно доставать два раза в год — в ноябре, когда Майдан только начинался и в феврале, когда он заканчивался", — говорит эксперт.

По его словам, есть в арсенале власти и другие действенные и хорошо проверенные инструменты.

"Перебить месседжи Майдана попробуют также возможной встречей с Дональдом Трампом, которая планируется. Стоит ожидать всплеска резонансных расследований по делам бывших представителей власти. Уверен, что ближе к дате Майдана украинцам предложат что-то новенькое. Будет попытка отвлечь внимание и с помощью политических противостояний - драками, конфликтом между Владимиром Гройсманом и Юлией Тимошенко, другими элементами камуфлирования", - отмечает Бортник.

Эксперт убежден, что недавние события на Донбассе сыграют власти на руку.

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"Экскалация конфликта на Востоке, конечно, связывают радикально настроенных украинцев, представителей добровольческих батальонов, что тоже играет на руку власти. Многие радикалы-патриоты поехали участвовать в блокаде на Донбассе. А это означает, что они не будут принимать участия в митингах, посвященных годовщине Майдана", — подытожил он.