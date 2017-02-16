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    Бортник о годовщине Майдана, новых протестах и реакции власти

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    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (486)

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    По словам политического эксперта Руслана Бортника, руководство страны располагает целым арсеналом инструментов, с помощью которых будет переключать внимание общества в дни годовщины Майдана.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    К очередной годовщине Майдана руководство страны готовится заблаговременно. Прекрасно понимая, что за три года после трагических событий страна не только не расцвела, а оказалась на краю пропасти, политики делают все для того, чтобы нивелировать памятную дату. Внимание людей мастерски переключают на другие события. Блокада Донбасса, тарифные повышения, ЧП в энергетике — все делается для того, чтобы на фоне этих событий годовщина Майдана смотрелась как что-то совсем малозначимое.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Годовщина Майдана. Опасаясь протестов, власть сеет страх и панику - Якубин

    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, сегодня власть применяет много информационных симуляторов, которые направлены на отвлечение от годовщины Майдана и социально-экономической ситуации в стране в целом.

    "Вся шумиха вокруг дел "бывшим", обвинения Виктору Януковичу, Александру Ефермову и все остальное — как раз попытка решить проблему 20-го февраля, когда люди выйдут на улицы спросить у власти результаты ее работы. Недавние отчеты Юрия Луценко, к слову, из той же оперы. Это позволит руководителям государства говорить о том, что они, дескать, стараются, что-то делают. Эта технология уже хорошо отработана, политики прекрасно знают, что нужно дела против бывших нужно доставать два раза в год — в ноябре, когда Майдан только начинался и в феврале, когда он заканчивался", — говорит эксперт.

    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Фотолента. Киев накануне годовщины Майдана

    По его словам, есть в арсенале власти и другие действенные и хорошо проверенные инструменты.

    "Перебить месседжи Майдана попробуют также возможной встречей с Дональдом Трампом, которая планируется. Стоит ожидать всплеска резонансных расследований по делам бывших представителей власти. Уверен, что ближе к дате Майдана украинцам предложат что-то новенькое. Будет попытка отвлечь внимание и с помощью политических противостояний - драками, конфликтом между Владимиром Гройсманом и Юлией Тимошенко, другими элементами камуфлирования", - отмечает Бортник.

    Эксперт убежден, что недавние события на Донбассе сыграют власти на руку.

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    "Экскалация конфликта на Востоке, конечно, связывают радикально настроенных украинцев, представителей добровольческих батальонов, что тоже играет на руку власти. Многие радикалы-патриоты поехали участвовать в блокаде на Донбассе. А это означает, что они не будут принимать участия в митингах, посвященных годовщине Майдана", — подытожил он.

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