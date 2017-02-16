Киев накануне годовщины Майдана

Киев готовится почтить память в годовщину расстрелов на Майдане. Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что реализация насильственного варианта возможна на восьми мероприятиях в годовщину Майдана из 18.

Киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Наибольшее количество активистов Майдана погибли 20 февраля 2014 года.

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Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и ныне расформированное спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают причастность к убийствам.