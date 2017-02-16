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    Фотоленты

    Киев накануне годовщины Майдана

    (обновлено: )10311
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев накануне годовщины Майдана
    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Киев накануне годовщины Майдана

    Киев готовится почтить память в годовщину расстрелов на Майдане. Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что реализация насильственного варианта возможна на восьми мероприятиях в годовщину Майдана из 18.

    Киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Наибольшее количество активистов Майдана погибли 20 февраля 2014 года.

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    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и ныне расформированное спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают причастность к убийствам.

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