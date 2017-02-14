Власти Крыма ужесточат проверку документов, заверенных нотариусами Украины

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Глава госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов сообщил, что в республике ужесточат проверку документов, заверенных украинскими нотариусами, из-за участившихся случаев подделок.

Речь идет о проверке подлинности нотариально заверенных подписей руководителей юридических лиц и доверенностей, выданных в Украине.

"В последнее время участились случаи использования документов юридических лиц с поддельными подписями. Прежде всего, речь идет о нотариальных доверенностях", — приводит слова Спиридонова пресс-служба госкомрегистра.

По его словам, теперь в связи с поручением главы республики результаты правовой экспертизы соответствующих пакетов документов попадают под особый контроль руководства комитета.

Проверка сведений будет осуществляться на основании официальных электронных баз данных. Распоряжение передано во все территориальные подразделения ведомства.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.