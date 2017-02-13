Украина не намерена возобновлять поставки электроэнергии в Крым

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украина не собирается возобновлять поставки электроэнергии в Крым, никаких разговоров об этом нет, сообщил министр энергетики Игорь Насалик в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы не поставляем ни одного киловатта электроэнергии в Крым, и нет разговора о том, что мы возможно будем поставлять (электроэнергию)", — сказал министр.

В ноябре 2015 года Крым был полностью обесточен — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества.

Строительство объектов энергомоста через Керченский пролив стало ключевым проектом в обеспечении электроэнергией крымчан. В декабре прошлого года были введены первые две нитки энергомоста из Краснодарского края мощностью до 400 МВт. Весной были введены еще две нитки мощностью до 400 МВт.