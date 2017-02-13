МИД Украины направит ноты протеста в связи с раскопками в Крыму

Евгений Котенко

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Министерство культуры требует от МИДа направить ноты протеста в МИД России и Британии из-за планов проведения совместных археологических раскопок и организации молодежных археологических лагерей для российских и британских студентов в Крыму, сообщает Минкультуры.

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По его данным, власти Крыма, британские ученые-археологи из университета Бристоля и английский военно-исторический журнал намерены реализовать совместный историко-археологический проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов. Этот проект предполагает совместные археологические раскопки, издание книг, журналов и организацию молодежных археологических лагерей для российских и британских студентов.

"Минкультуры обратилось в МИД Украины с требованием отправить ноты протеста в МИД РФ и МИД Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в сообщении.

Ведомство также просит власти Британии предпринять меры для недопущения визита в Крым и Севастополь граждан Великобритании, в том числе британских археологов из университета Бристоля и сотрудников английского военно-исторического журнала.

Напомним, Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Ранее сообщалось, что Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к РФ. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.