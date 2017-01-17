МИД: РФ должна оплатить хранение скифского золота в случае апелляции

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что крымские музеи должны будут оплатить хранение скифского золота в Нидерландах на время рассмотрения апелляции, если таковая будет подана. Об этом он написал в Facebook.

"Поскольку суд присудил платить за сохранение коллекции в Нидерландах, думаю, за время, которое коллекция будет оставаться там из-за апелляции, должна платить сторона, которая подала апелляцию. И на этом должны настаивать адвокаты украинской стороны", — написал Кислица.

Ранее в крымском Центральном музее Тавриды сообщили, что процесс подготовки апелляции на решение окружного суда Амстердама по поводу коллекции скифского золота, переданной украинской стороне, начат.

В декабре окружной суд Амстердама принял решение передать крымскую коллекцию Украине. Решение о подаче апелляции должно быть принято в течение трех месяцев представителями крымских музеев.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.