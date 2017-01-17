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    МИД: РФ должна оплатить хранение скифского золота в случае апелляции

    (обновлено: )10401
    Кислица отметил, что суд присудил платить за сохранение коллекции золота в Нидерландах: "Думаю, за время, которое коллекция будет оставаться там из-за апелляции, должна платить сторона, которая подала апелляцию".
    Музейный экспонат выставки Крым - золотой остров в Черном море
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что крымские музеи должны будут оплатить хранение скифского золота в Нидерландах на время рассмотрения апелляции, если таковая будет подана. Об этом он написал  в Facebook.

    Музейный экспонат выставки Крым - золотой остров в Черном море
    УНИАН
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    "Поскольку суд присудил платить за сохранение коллекции в Нидерландах, думаю, за время, которое коллекция будет оставаться там из-за апелляции, должна платить сторона, которая подала апелляцию. И на этом должны настаивать адвокаты украинской стороны", — написал Кислица.

    Ранее в крымском Центральном музее Тавриды сообщили, что процесс подготовки апелляции на решение окружного суда Амстердама по поводу коллекции скифского золота, переданной украинской стороне, начат.

    В декабре окружной суд Амстердама принял решение передать крымскую коллекцию Украине. Решение о подаче апелляции должно быть принято в течение трех месяцев представителями крымских музеев.

    Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

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