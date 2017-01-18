Музеи Крыма обжаловали решение суда по скифскому золоту - адвокат

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине, сообщила РИА Новости юрист коллегии адвокатов "Инюрколлегия" Анастасия Сивицкая, защищающая интересы крымских музеев в этом процессе.

"Да, музеи заявили об апелляции", — сказала защитник. Она уточнила, что краткая жалоба была подана 16 января, а развернутый текст будет предоставлен позже. Сроки рассмотрения апелляции определит суд.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию скифского золота из Нидерландов в Крым. Окружной суд Амстердама в октябре 2016 года впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву.