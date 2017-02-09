Украина оплатит хранение скифского золота после решения суда - Минюст

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Правительство Украины перечислит нидерландскому музею необходимую сумму за хранение в его фондах экспонатов скифского золота после окончательного вступления в действие решения нидерландского суда, если оно будет в пользу Украины, сообщил глава Минюста Украины Павел Петренко.

"Суд действительно присудил компенсировать расходы музею за хранение данной коллекции. Там было вынесено решение суда первой инстанции, которое может быть обжаловано второй стороной. Как только решение вступит в законную силу, я могу это официально подтвердить, правительство Украины выделит из наших ресурсов деньги на покрытие расходов на хранение", — сказал Петренко в четверг на пресс-конференции.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к РФ. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.