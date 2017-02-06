По факту конфликта Парасюка с полицейским дела не открывали

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Полиция не открывала уголовное производство по факту избиения полицейского народным депутатом вблизи Бахмута, сообщил руководитель ГУ Науполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка. Никакого уголовного производства по факту причинения полицейскому телесных повреждений в Бахмуте не существует", — подчеркнул Аброськин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Напомним, 4 февраля на блокпосту в Бахмуте произошел конфликт. Сотрудники полиции на блокпосту остановили автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружили карабин СКС.

По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины начал конфликтовать и препятствовать проверке. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища. В результате работник полиции получил ушиб грудной клетки и обратился в больницу.

Позже появилась информация, что участником конфликта был нардеп Владимир Парасюк, который отрицает рукоприкладство в отношении полицейского и говорит, что была только словесная перепалка.