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    Общество

    По факту конфликта Парасюка с полицейским дела не открывали

    Тема:

    Драки нардепа Парасюка (84)

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    Как сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Полиция не открывала уголовное производство по факту избиения полицейского народным депутатом вблизи Бахмута, сообщил руководитель ГУ Науполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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    "Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка. Никакого уголовного производства по факту причинения полицейскому телесных повреждений в Бахмуте не существует", — подчеркнул Аброськин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

    Напомним, 4 февраля на блокпосту в Бахмуте произошел конфликт. Сотрудники полиции на блокпосту остановили автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружили карабин СКС.

    По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины начал конфликтовать и препятствовать проверке. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища. В результате работник полиции получил ушиб грудной клетки и обратился в больницу.

    Позже появилась информация, что участником конфликта был нардеп Владимир Парасюк, который отрицает рукоприкладство в отношении полицейского и говорит, что была только словесная перепалка. 

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