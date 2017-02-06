"Произошла перепалка, но никто никого не бил". Комментарий Парасюка

Парасюк считает, что заявление об избиении им полицейского на месте ж/д блокады в Бахмуте было сделано для того, чтобы дискредитировать блокаду.

"Это определенные провокации, чтобы дискредитировать блокаду. Сейчас едет 3 автобуса непонятных людей, их сопровождает полиция к блокаде. Я думаю, вечером будет какое-то противостояние на одном из блокадных постов", — заявил нардеп в комментарии "112 Украина".

"Я никого не бил. Был определенный инцидент на блокпосте, но никто никого не бил. Мы выехали на место происшествия, потому что один из сотрудников Бахмутского отдела полиции задержал ветеранов войны, активистов, волонтеров, которые ехали домой. Мы приехали разобраться. Никаких оснований их задерживать не было. Они начали обзванивать следственные группы, выдумывать какие-то постановления антитеррористического центра", — прокомментировал Парасюк.

По словам нардепа, между сторонами произошла словесная перепалка, но не более того.

"Произошла определенная словесная перепалка, но никто никого не бил и не наносил телесных повреждений. Я был в больнице, где якобы лечится этот полицейский, никто там не ложился в стационар, с полицейским все хорошо", — сказал нардеп.

По данным Парасюка, готовится силовое деблокирование ж/д путей с участием "титушек", которых охраняют силовики.

"Только народные депутаты выехали из блокады на заседание ВР, тут как тут появились "титушки", которых охраняют силовики. Если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и будут совершаться попытки деблокировать пути, это будет началом конца. Конца шоколодно-олигархической империи. Это вызовет гораздо более сильную противодействие, чем в 2013 году, когда силой разогнали студентов", — написал депутат в своем аккаунте в Facebook.

Ранее сообщалось, что в связи с блокированием железной дороги в Донецкой области открыто уголовное дело по статье "блокирование транспортных коммуникаций".