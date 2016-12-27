Парасюк: СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд в Украину

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на три года въезд российскому рэперу Левану Горозия, выступающему под псевдонимом L'One, сообщил во вторник на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Владимир Парасюк со ссылкой на решение СБУ.

Парасюк на своей странице в социальной сети обнародовал официальный ответ спецслужб на свой запрос в отношении российского рэпера.

"Гражданину Российской Федерации Горозия Левану Емзаровичу (L'One) вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", — написал Парасюк, комментируя решение СБУ. По его данным, Служба безопасности приняла это решение после посещения рэпером Крыма.

Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской певице Кристине Си и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву) из-за выступлений в Крыму. При этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к руководству концертных площадок с просьбой предоставить отчетность о том, не запланированы ли на них концерты артистов, которые выступали в Крыму или Донбассе.