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    Суд освободил из-под стражи харьковского экс-"беркутовца" - Горбатюк

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (481)

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    Как заявил начальник Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, это не первый случай изменения меры пресечения на более мягкую бывшим силовикам, которые противодействовали активистам Евромайдана.
    Сергей Горбатюк. Архивное фото
    Еspreso.tv

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Суд освободил из-под стражи бывшего харьковского "беркутовца", который подозревается в совершении преступлений против активистов Евромайдана. Об этом начальник Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

    Кирилл Молчанов
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    "Сегодня Апелляционный суд освободил из-под стражи подозреваемого из харьковского "Беркута", — сказал Горбатюк. 

    Он отметил, что это не первый случай изменения меры пресечения на более мягкую бывшим силовикам, которые противодействовали активистам Евромайдана. 

    "Почему это происходит — не понятно. По моему мнению, эти решения не обосновываются содержанием подозрений", — отметил Горбатюк. 

    По его словам, также судьи избегают рассматривать дела против силовиков, используя самоотводы, безосновательно возвращая дела в органы прокуратуры, изменяя подсудность и тому подобное.

    Горбатюк напомнил, что на сегодняшний день о подозрении в совершении преступлений против активистов Евромайдана уведомлено 351 лицо, 221 дело направлено в суд, по 35 уже вынесены приговоры.

    Ранее Сергей Горбатюк сообщил, что Москва отказала Киеву в экстрадиции 12 экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут". Согласно информации, причина отказа — получение экс-"беркутовцами" российского гражданства.

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