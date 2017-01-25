Суд отпустил под домашний арест экс-"беркутовца" по делу Евромайдана

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-бойца расформированного спецподразделения МВД "Беркут" Дмитрия Вознюка, который подозревается в избиении активистов Евромайдана в Крепостном переулке в Киеве.

Соответствующее решение было объявлено судом в среду, передает УНИАН.

Таким образом, суд отказал в ходатайстве Генеральной прокуратуры Украины, которая просила взять под стражу задержанного накануне Вознюка. Сторона обвинения сообщила, что обжалует в апелляционном порядке избранную Вознюку меру пресечения.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.