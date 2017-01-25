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    Общество

    Суд отпустил под домашний арест экс-"беркутовца" по делу Евромайдана

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (463)

    (обновлено: )21
    Суд отказал в ходатайстве Генеральной прокуратуры Украины, которая просила взять под стражу задержанного накануне Дмитрия Вознюка. Сторона обвинения сообщила, что обжалует в апелляционном порядке избранную экс-"беркутовцу" меру пресечения.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-бойца расформированного спецподразделения МВД "Беркут" Дмитрия Вознюка, который подозревается в избиении активистов Евромайдана в Крепостном переулке в Киеве.

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    Соответствующее решение было объявлено судом в среду, передает УНИАН.

    Таким образом, суд отказал в ходатайстве Генеральной прокуратуры Украины, которая просила взять под стражу задержанного накануне Вознюка. Сторона обвинения сообщила, что обжалует в апелляционном порядке избранную Вознюку меру пресечения.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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