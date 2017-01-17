Суд продлил на два месяца арест пяти экс-"беркутовцев" по делу Майдана

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта арест пяти бывшим бойцам спецподразделения "Беркут", передают "Украинские новости" со ссылкой на судью Сергея Дячука.

"Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта арест бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана", — говорится в сообщении.

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По данным агентства, суд также поручил руководству следственного изолятора провести медицинский осмотр подсудимых.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.