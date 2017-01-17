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    Суд продлил на два месяца арест пяти экс-"беркутовцев" по делу Майдана

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    Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта арест бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Также суд поручил руководству следственного изолятора провести медицинский осмотр подсудимых.
    Экс-беркутовцы на заседании Святошинского райсуда. Архивное фото
    politeka.net

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта арест пяти бывшим бойцам спецподразделения "Беркут", передают "Украинские новости" со ссылкой на судью Сергея Дячука.

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    "Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта арест бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана", — говорится в сообщении.

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    По данным агентства, суд также поручил руководству следственного изолятора провести медицинский осмотр подсудимых.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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