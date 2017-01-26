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    ГПУ расследует более 600 дел против судей и прокуроров Крыма

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    В Генпрокуратуре сообщили, что 319 дел заведены в отношении судей, еще 299 - против крымских прокуроров. Ппоскольку Крым не является подконтрольной властям Украины территорией, проводится процедура специального досудебного расследования.
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины расследует более 600 уголовных дел против прокуроров и судей Крыма по обвинению в государственной измене, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как отметили в ГПУ, 319 дел заведены в отношении судей, еще 299 — против крымских прокуроров. Однако, поскольку Крым не является подконтрольной властям Украины территорией, проводится процедура специального досудебного расследования.

    "На это время следственному судье уже поданы и получены разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении указанных судей в 319 уголовных процессах. По результатам досудебного расследования, в Апелляционный суд Киева для определения подсудности направлены 15 обвинительных актов в отношении 15 судей АР Крым", — говорится в сообщении.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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