ГПУ расследует более 600 дел против судей и прокуроров Крыма

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины расследует более 600 уголовных дел против прокуроров и судей Крыма по обвинению в государственной измене, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Как отметили в ГПУ, 319 дел заведены в отношении судей, еще 299 — против крымских прокуроров. Однако, поскольку Крым не является подконтрольной властям Украины территорией, проводится процедура специального досудебного расследования.

"На это время следственному судье уже поданы и получены разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении указанных судей в 319 уголовных процессах. По результатам досудебного расследования, в Апелляционный суд Киева для определения подсудности направлены 15 обвинительных актов в отношении 15 судей АР Крым", — говорится в сообщении.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.