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    Культура

    Карты Украины без Крыма продаются в магазинах Харькова - СМИ

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    По информации СМИ, детская развивающая игра "Страны+Флаги+Столицы", появившаяся на прилавках харьковских магазинов, производится в Киеве на предприятии "Вундеркинд с пеленок".
    Железнодорожный вокзал в Харькове. Архивное фото
    vk.com/only_kharkov

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Детские карты Украины без полуострова Крым продаются в магазинах Харькова, сообщается в понедельник на городском портале 057.ua.

    Тиллерсон за сильный ответ России из-за Крыма. Видео
    Радіо Свобода Україна/Youtube
    Тиллерсон за "сильный ответ" России из-за Крыма

    "Крым это Россия": в харьковских магазинах торгуют детскими картами Украины без полуострова… Украина, напечатанная на одной из карт, "лишилась" полуострова Крым. В свою очередь Российская Федерация "разжилась" новыми территориями и указана как владелица полуострова", — говорится в сообщении.

    Указывается, что детская развивающая игра "Страны+Флаги+Столицы", появившаяся на прилавках харьковских магазинов, производится в Киеве на предприятии "Вундеркинд с пеленок".

    В самой типографии ссылаются на недосмотр дизайнера карточек, в версии игры на украинском языке Крым обозначен украинским, сообщает харьковский портал.

    Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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