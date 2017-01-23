Карты Украины без Крыма продаются в магазинах Харькова - СМИ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Детские карты Украины без полуострова Крым продаются в магазинах Харькова, сообщается в понедельник на городском портале 057.ua.

"Крым это Россия": в харьковских магазинах торгуют детскими картами Украины без полуострова… Украина, напечатанная на одной из карт, "лишилась" полуострова Крым. В свою очередь Российская Федерация "разжилась" новыми территориями и указана как владелица полуострова", — говорится в сообщении.

Указывается, что детская развивающая игра "Страны+Флаги+Столицы", появившаяся на прилавках харьковских магазинов, производится в Киеве на предприятии "Вундеркинд с пеленок".

В самой типографии ссылаются на недосмотр дизайнера карточек, в версии игры на украинском языке Крым обозначен украинским, сообщает харьковский портал.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.