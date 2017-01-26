Кабмин разрабатывает документ по реинтеграции Крыма - Черныш

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил, что Кабинет министров готовит документ по реинтеграции Крыма, однако речь о возобновлении экономических связей не идет.

Правительство в середине января утвердило план реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной Киеву территории, о дистанционном образовании в учебных заведениях, об организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания.

"По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц", — сказал Черныш в интервью интернет-изданию "Украинская правда", обнародованному в четверг.

При этом он уточнил, что в документе не будет идти речь о возобновлении экономических связей.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.