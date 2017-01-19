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    Захарченко о Крыме в составе Украины: "дикая случайность"

    (обновлено: )17611
    Глава самопровозглашенной Донецкой Народной республики Александр Захарченко высказался о том, по какой причине Крым являлся частью Украины. Он убежден, что это была случайность.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв – РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной республики Александр Захарченко заявил, что нахождения Крыма в составе Украины было случайным.

    "Крым никогда не принадлежал Украине, он долей какой-то дикой случайности был временно передан", — сказал Захарченко журналистам.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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