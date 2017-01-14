Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция возобновила работу. Об этом сообщили в компании "Вода Донбасса". Ранее станция была обесточена в результате обстрела.

За время конфликта Донецкая фильтровальная станция неоднократно подвергалась обстрелам, в результате жители Авдеевки и частично Донецка и Ясиноватой оставались без воды. В четверг в администрации Донецка сообщили, что фильтровальная станция вновь обесточена из-за боевых действий. В пятницу коммунальщики сообщили, что электроснабжение станции восстановлено.

"Cегодня в 13:00 возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. Предположительно после 16:00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Вода Донбасса".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.