ДНР просит ОБСЕ обеспечить перемирие для ремонта фильтровальной станции

ДОНБАСС, 12 янв — РИА Новости Украина. Энергетики самопровозглашенной ДНР обратились к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить режим прекращения огня для восстановления работы Донецкой фильтровальной станции, обесточенной из-за обстрела.

За время конфликта Донецкая фильтровальная станция неоднократно подвергалась обстрелам, в результате жители Авдеевки и частично Донецка и Ясиноватой оставались без воды. В четверг в "администрации" Донецка сообщили, что в результате обстрела фильтровальная станция вновь обесточена.

"Министерство угля и энергетики ДНР обратилось к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить режим тишины для обследования линии и устранения повреждений", — говорится в сообщении.

По данным компании "Вода Донбасса", без воды полностью или частично остались восемь населенных пунктов региона.

"Одиннадцатого января в 20.45 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращено водоснабжение Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, поселков: Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка, Крутая Балка, Спартак", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Накануне часть жителей Луганска остались без водоснабжения в результате прорыва трубопровода на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.