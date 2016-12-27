Восстановлено энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Украинские энергетики восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Вода Донбасса".

"Восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. В настоящее время производится промывка фильтров и заполнение гидротехнических сооружений водой. На 13.00 запланирован пуск насосных агрегатов. Предположительно после 18.00 вода поступит в городские резервуары Авдеевки", — говорится в сообщении.

После того, как вода поступит в резервуары Авдеевки, она будет подана в другие населенные пункты — частично в Донецк, Ясиноватую, Верхнеторецкое, Красный Партизан, Васильевку и Крутую Балку.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.