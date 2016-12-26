Электроснабжение на Донецкой фильтровальной станции все еще отсутствует

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Энергетики работают над возобновлением электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, обесточенной в результате обстрела, сообщили в пресс-службе компании "Вода Донбасса".

"Энергетики ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" провели ремонтные работы на высоковольтных линиях электропередачи, подающих электричество на подстанции, питающие Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), однако в настоящее время электроснабжение ДФС отсутствует. Специалисты работают над возобновлением подачи электроэнергии", — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.