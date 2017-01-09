Из-за непогоды в Одесской области ограничено движение транспорта

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Ограничения на движение транспорта действует в Одесской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украина.

По состоянии на 14:00 9 января движение автотранспорта и движение грузовых автомобилей ограничено в Одесской области.

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Ранее было ограничено движение грузовых автомобилей в Ивано-Франковской и Львовской областях, сейчас запрет снят.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан", — сообщили в полиции.

По информации ГСЧС, в Хмельницкой области усложнен проезд на дорогах местного значения к 18 населенным пунктам, а в Николаевской — к 9.

Ранее в Нацполиции сообщили, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан.

Также сообщалось о сходе лавин.

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