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Из-за непогоды в Одесской области ограничено движение транспорта

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ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (60)

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В Национальной полиции сообщили, что в результате сложный погодных условий движение автотранспорта и движение грузовых автомобилей ограничено в Одесской области.
Фуры. Архивное фото
Укравтодор

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Ограничения на движение транспорта действует в Одесской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украина.

По состоянии на 14:00 9 января движение автотранспорта и движение грузовых автомобилей ограничено в Одесской области.

 

npu.gov.ua
Ситуация на автодорогах страны

Ранее было ограничено движение грузовых автомобилей в Ивано-Франковской и Львовской областях, сейчас запрет снят.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан", — сообщили в полиции. 

По информации ГСЧС, в Хмельницкой области усложнен проезд на дорогах местного значения к 18 населенным пунктам, а в Николаевской — к 9. 

Ранее в Нацполиции сообщили, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан.

Также сообщалось о сходе лавин.

Смотрите также: Одессу накрыл сильный ветер и снегопад

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