По Украине в среду пронесется штормовой ветер

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В среду, 4 января, в Украине ожидаются сложные погодные условия. Днем во всех регионах разыграется ветер с порывами 15-20 м/с, на дорогах — гололед. Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе — на Закарпатье и в Карпатах ожидается сильный снег. При этом в горных районах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. В Карпатах объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. Температура днем —1..-3, ночью —3…-6.

На севере сегодня снегопады. Ветер, гололед. Температура днем будет колебаться в рамках +1…-2.

В центре переменная облачность без осадков. Днем +1…-1, ночью до —7. Ветер, гололед.