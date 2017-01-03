Заснеженные Карпаты: красота горы Грофа

Украинский спасатель Виктор Худяк сделал снимки заснеженной горы Грофа в первые дни нового года.

Грофа — горная вершина в Украинских Карпатах, в массиве Горганы. Расположена в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области, в пределах природоохранной территории — Ландшафтного заказника Грофа. Высота 1748 м.

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Имеет коническую форму. Сохранились ледниковые формы рельефа — кары, моренные валы. До высоты 1450 м склоны покрыты еловым лесом, выше — каменные осыпи.