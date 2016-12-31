В Крыму более 6,5 тыс жителей остались без электроснабжения

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Более 6,5 тысячи жителей Крыма остались без электроснабжения в последний день уходящего года из-за плохой погоды, сообщает региональное управление МЧС РФ.

"Утром 31 декабря из-за неблагоприятных погодных условий (ветер, снег) произошли аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах республики Крым. По состоянию на 12:00, без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них – 10 частично. Без электроэнергии 6531 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ремонта электросетей задействованы 18 бригад энергетиков: 18 единиц техники, 53 человека. Работают оперативные группы пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.