Общество
RSS

В Крыму более 6,5 тыс жителей остались без электроснабжения

(обновлено: )47
Согласно информации, из-за неблагоприятных погодных условий произошли аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах Крыма. Для ремонта электросетей задействованы 18 бригад энергетиков: 18 единиц техники, 53 человека.
Свеча и лампочка
УНИАН

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Более 6,5 тысячи жителей Крыма остались без электроснабжения в последний день уходящего года из-за плохой погоды, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Виктор Пинчук. Архивное фото
RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
WSJ, статья Пинчука: Для мира в Украине нужен компромисс по ЕС, Крыму и РФ

"Утром 31 декабря из-за неблагоприятных погодных условий (ветер, снег) произошли аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах республики Крым. По состоянию на 12:00, без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них – 10 частично. Без электроэнергии 6531 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ремонта электросетей задействованы 18 бригад энергетиков: 18 единиц техники, 53 человека. Работают оперативные группы пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
На месте стрельбы у "Дворца спорта" в центре Киева
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве
Год 2016, прощай! Итоги
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар