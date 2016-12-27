КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

Старт подачи газа в Крым с территории России — это важное решение для развития полуострова в длительной перспективе, оно позволит создать "новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии пуска в режиме видеоконференции.

"Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развитие в социальной сфере Крыма и Севастополя", — сказал президент.

Путин назвал сегодняшнее событие очередным важным шагом в развитии полуострова. Он добавил, что на базе поступающего газа в Крым на полуострове в 2017-2018 году будут построены две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые закроют текущие потребности полуострова в электроэнергии. Также, по словам президента, за четыре года в Крыму должно быть построено и реконструировано 70 километров магистральных газопроводов и 2,5 тысячи километров межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций.

Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Крыма путем интеграции газопровода в существующую газотранспортную систему полуострова.

В церемонии пуска в режиме видеоконференции с Крымом приняли участие из Москвы глава Республики Крым Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, из Симферополя — гендиректор ГУП "Черноморнефтегаз" Игорь Шабанов.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 километра, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 километра.

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О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря. Он отметил, что на пике энергонагрузок зимой Крым потребляет 1,2-1,3 тысячи мегаватт электроэнергии. Ранее 800 мегаватт из них обеспечивалось подачей электроэнергии из Украины. В настоящее время собственная генерация составляет 1-1,1 тысячи мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями — 1,3 тысячи мегаватт. После того, как в Крым начнутся поставки газа, на полуострове также начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. В итоге, отметил российский лидер, общая генерация в Крыму составит порядка 2 тысяч мегаватт.