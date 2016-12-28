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Сербия резко отреагировала на критику Украины из-за резолюции по Крыму

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Глава сербского МИД Ивица Дачич отметил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, однако голосовала против резолюции ГА ООН, так как в документе содержится "очень много резких слов и безосновательных нападок на Россию".
Флаг Сербии
Associated Press Visar Kryeziu

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Украине не следует вмешиваться в политику Сербии, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич, передает Sputnik.

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Генеральная Ассамблея ООН призвала к международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму. Документ получил поддержку 70 государств, 26 стран выступили против, еще 77 воздержались. Среди проголосовавших за проект — большинство европейских стран и США, против — Россия, Китай, Сербия, Армения, Куба, Индия, Казахстан, Белоруссия, ЮАР и другие. В Киеве после голосования раскритиковала Сербию по поводу того, что страна не поддержала резолюцию ООН по правам человека в Крыму.

"Не нужно читать нам лекции и вмешиваться в политику нашей страны", — сказал Дачич.

Он уточнил, что Сербия не голосовала за резолюцию, так как в документе содержится "очень много резких слов и безосновательных нападок на Россию".

Также он выразил сомнение, что голосовавшие за украинскую резолюцию в отношении Крыма, "проголосовали бы аналогично, если бы речь шла о сербском Косово".

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