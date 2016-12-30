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ДНР передала тело силовика, погибшего при попытке прорыва у Ясиноватой

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В Минобороны ДНР сообщили, что тело погибшего под Крутой Балкой украинского военнослужащего, уроженца Луганска 1963 года рождения, передано Украине.
Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики передало Киеву тело силовика, погибшего при попытке прорыва в районе Ясиноватой, заявил в пятницу представитель Минобороны ДНР, сообщает РИА Новости.

Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки

"Погибший — военнослужащий Украины, уроженец Луганска 1963 года рождения. Он диверсант, который погиб под Крутой Балкой. Во время попытки атаки на позиции ДНР группа диверсантов зашла на минное поле, где он подорвался",- сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.

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