Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки

Представители Украины передали в четверг самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 15 пленных. Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки.

Со стороны ДНР освобожденных встретила омбудсмен Дарья Морозова.

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"Мы жестом доброй воли за всю историю конфликта отдали 80 человек, а это — первый жест доброй воли со стороны Украины", — сказала Морозова журналистам.

По ее словам, на процедуре обмена присутствовали родственники пленных, которые содержатся на территории республики. В разговоре с ними омбудсмен отметила, что ДНР в любой момент готова провести обмен "всех на всех".