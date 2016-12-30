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Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки

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Донбасс: блокада и пиар (149)

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    Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области, на котором произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной.

    Представители Украины передали в четверг самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 15 пленных. Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки.

    Со стороны ДНР освобожденных встретила омбудсмен Дарья Морозова.

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    "Мы жестом доброй воли за всю историю конфликта отдали 80 человек, а это — первый жест доброй воли со стороны Украины", — сказала Морозова журналистам.

    По ее словам, на процедуре обмена присутствовали родственники пленных, которые содержатся на территории республики. В разговоре с ними омбудсмен отметила, что ДНР в любой момент готова провести обмен "всех на всех".

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