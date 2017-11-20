В России учительницу уволили после подзатыльника школьнику

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Нягани (ХМАО) уволена учительница, ударившая школьника, который взял чужой апельсин, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Ранее СМИ распространили видеозапись из столовой одной из школ Нягани, где педагог, увидев, как ученик берет чужой апельсин, дает ему подзатыльник, после чего ведет его к столу, требуя вернуть фрукт на место.

Как уточнили в окружном управлении МВД, сообщение об инциденте поступило в полицию еще 4 октября, причем не от матери ребенка, а от медиков, к которым обратился школьник. "Выехал сотрудник отдела по делам несовершеннолетних, провели проверку, был вынесен отказной материал по этому факту, потому что травмы несерьезные. Учительница уволена", — рассказал собеседник агентства.

В УМВД тем не менее отметили, что в отношении уволенного педагога был подготовлен материал на вынесение протокола по статье КоАП "побои", однако женщина в настоящее время находится на больничном, и ей пока не могут вручить протокол. Свою проверку по данному инциденту проводят также в региональном следственном управлении СК РФ.

Ранее стало известно, что причиной жестокой драки двух школьниц в Херсонской области стали комментарии в социальной сети.