Видеофакт: американский школьник с легкостью взломал защиту iPhone X

Десятилетний мальчик из Стейтен-Айленда, штат Нью-Йорк, смог обмануть сканер лица Face ID в новом iPhone X, принадлежащем его матери. Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное семейством. Канал Bkav Corp на Youtube Специалисты нетрадиционно взломали защиту iPhone X во Вьетнаме

На видео женщина объясняет, что несмотря на то, что в базе Face ID нет "отпечатка лица" ее сына, он с без проблем может разблокировать ее смартфон Apple. Также ребенок смог получить доступ и к отцовскому iPhone X, но только один раз.

Стоит отметить, что для разблокировки iPhone X не обязательно использовать технологию Face ID. Телефон можно активировать привычными способами, например с помощью цифрового пароля.

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Apple представила ранее смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук на презентации новинок в Купертино. Новый смартфон, помимо рекордной цены, включает систему разблокировки с распознаванием черт лица, стеклянный корпус с дисплеем в 5,8 дюйма Super RetinaT, беспроводную подзарядку, а также мощный чип Apple A11 Bionic.