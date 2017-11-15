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    Видеофакт: американский школьник с легкостью взломал защиту iPhone X

    (обновлено: )253
    Десятилетний мальчик из Стейтен-Айленда, штат Нью-Йорк, смог обмануть сканер лица Face ID в новом iPhone X, принадлежащем его матери. Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное семейством.
    Канал Attaullah Malik на youtube

     

    Десятилетний мальчик из Стейтен-Айленда, штат Нью-Йорк, смог обмануть сканер лица Face ID в новом iPhone X, принадлежащем его матери. Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное семейством.

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    Канал Bkav Corp на Youtube
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    На видео женщина объясняет, что несмотря на то, что в базе Face ID нет "отпечатка лица" ее сына, он с без проблем может разблокировать ее смартфон Apple. Также ребенок смог получить доступ и к отцовскому iPhone X, но только один раз.

    Стоит отметить, что для разблокировки iPhone X не обязательно использовать технологию Face ID. Телефон можно активировать привычными способами, например с помощью цифрового пароля.

    Смотрите также: В сети высмеяли новый iPhone X

    Apple представила ранее смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук на презентации новинок в Купертино. Новый смартфон, помимо рекордной цены, включает систему разблокировки с распознаванием черт лица, стеклянный корпус с дисплеем в 5,8 дюйма Super RetinaT, беспроводную подзарядку, а также мощный чип Apple A11 Bionic.

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