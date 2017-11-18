В Черкассах 6-летний ребенок упал в канализационный люк и погиб

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Черкассах 6-летний ребенок упал в канализационный колодец и погиб.

Мальчик с бабушкой шел из детсада. Ребенок побежал вперед и исчез из поля зрения взрослых, как оказалось, Он он упал в открытый канализационный колодец на неосвещенном участке, сообщает патрульная полиция города.

Как сообщил изданию "ИнфоМост" пресс-секретарь областного управления ГСЧС Константин Проценко, ребенка достали из колодца уже мертвым. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Днепре из окна многоэтажки выпала 5-летняя девочка. Ребенок открыл окно в детской комнате и выпал с 10 этажа. Известно, что девочка была дома с матерью и дядей.