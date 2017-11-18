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    Происшествия

    В Черкассах 6-летний ребенок упал в канализационный люк и погиб

    (обновлено: )14402
    Мальчик возвращался из детского сада вместе с бабушкой, ребенок побежал вперед и упал в открытый люк. Спасатели достали уже мертвого ребенка.
    На месте ЧП в Черкассах
    infomist.ck.ua

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Черкассах 6-летний ребенок упал в канализационный колодец и погиб.

    Мальчик с бабушкой шел из детсада. Ребенок побежал вперед и исчез из поля зрения взрослых, как оказалось, Он он упал в открытый канализационный колодец на неосвещенном участке, сообщает патрульная полиция города.

    Как сообщил изданию "ИнфоМост" пресс-секретарь областного управления ГСЧС Константин Проценко, ребенка достали из колодца уже мертвым. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. 

    В Днепре из окна многоэтажки выпала 5-летняя девочка. Ребенок открыл окно в детской комнате и выпал с 10 этажа. Известно, что девочка была дома с матерью и дядей.

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