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    В здание школы в Сиднее въехало авто: двое погибших, 21 ребенок пострадал

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    По данным СМИ, в момент происшествия в классе всего находились 24 ребенка. Пять детей, включая двоих с серьезными травмами, доставили в больницы. Остальных школьников медики осмотрели на месте происшествия.
    В здание школы в Сиднее въехало авто
    SMH/Nick Moir

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Двое детей погибли, еще 21 ребенок пострадал после того, как автомобиль врезался в здание начальной школы в Сиднее, сообщает телеканал ABC.

    По данным телеканала, в классе всего находились 24 ребенка. Пять детей, включая двоих с серьезными травмами, доставили в больницы. Остальных школьников медики осмотрели на месте происшествия.

    Телеканал отмечает, что за рулем автомобиля находилась 52-летняя женщина, ее привезли в больницу для взятия анализов крови и мочи. Она не пострадала в ходе инцидента.

    Представители полиции штата Новый Южный Уэльс заявили, что не считают наезд на здание намеренным действием.

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    Ранее сообщалось, что в России автобус с детской хоккейной командой врезался в микроавтобус и грузовик.

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