В здание школы в Сиднее въехало авто: двое погибших, 21 ребенок пострадал

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Двое детей погибли, еще 21 ребенок пострадал после того, как автомобиль врезался в здание начальной школы в Сиднее, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, в классе всего находились 24 ребенка. Пять детей, включая двоих с серьезными травмами, доставили в больницы. Остальных школьников медики осмотрели на месте происшествия.

Телеканал отмечает, что за рулем автомобиля находилась 52-летняя женщина, ее привезли в больницу для взятия анализов крови и мочи. Она не пострадала в ходе инцидента.

Представители полиции штата Новый Южный Уэльс заявили, что не считают наезд на здание намеренным действием.

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