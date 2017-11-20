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    Россия

    В России ищут живодеров, которые заживо сожгли дворовых щенков

    (обновлено: )6002
    По данным СМИ, группа подростков пришла в гаражи, облила щенков бензином и подожгла. Выжить удалось только одному, который сейчас в ветлечебнице.
    Щенки лабрадора в кинологическом центре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Полицейские проверяют информацию о живодерах-подростках, которые по данным, опубликованным в СМИ региона и соцсетях, сожгли нескольких щенков, обитавших в гаражном массиве в Октябрьском районе Красноярска, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД города Екатерина Росицкая.

    Китайская собака стала веганом
    People's Daily, China / YouTube
    Китайская собака стала веганом

    По данным СМИ, группа подростков пришла в гаражи на улице Вильского, облила щенков бензином и подожгла. Выжить удалось только одному, который сейчас в ветлечебнице. Его назвали Лешкой и ищут хозяина. Сколько было щенков и подростков, а также когда произошел инцидент, не уточняется.

    "К нам не поступало никаких заявлений. Мы увидели информацию у местных СМИ и в соцсети и на основании этого начали проверку. Будут установлены все обстоятельства, после чего принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.

    Она добавила, что случаи жестокого обращения с животными в Красноярске были, а виновные несли заслуженное наказание.

    Согласно УК РФ, санкция статьи "жестокое обращение с животными" предусматривает штраф до 80 тысяч рублей. Также могут быть назначены обязательные либо исправительные работы. Помимо этого, наказание может выражаться в ограничении свободы на срок до 1 года либо аресте на срок до 6 месяцев.

    Напомним, в Николаеве из окна подъезда с 9-го этажа одного из жилого домов неизвестные выбросили бездомную собаку.

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