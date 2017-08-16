В Николаеве выбросили собаку с 9-го этажа - зоозащитники

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Из окна подъезда с 9-го этажа одного из жилого домов в Николаеве во вторник неизвестные выбросили бездомную собаку, сообщает КП "Центр защиты животных" в Facebook.

Труп животного обнаружили дети, проживающие в доме, из которого и выбросили собаку.

"На диспетчерскую линию "Центра защиты животных" поступил звонок, в котором люди сообщили о том, что с 9-го этажа дома выбросили собаку. На место происшествия сразу выехали сотрудники предприятия, вызвали патрульных полицейских. По телефону женщина сообщила, что дети видели, как собаку выбросили из окна в подъезде. По приезду на место, пес уже умер", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения

Как отмечается, сами дети утверждают, что собака "упала сама".

"Осмотрев место происшествия, нашли на 7, 8 и 9-м этажах следы от животного и открытое окно, которое находилось на уровне с полом. По следам, которые пес оставил за собой, становится понятно, что его сюда притащили силой", — говорят зоозащитники.

По их словам, пес был дворовым, местные жители его знали, он не был злым и не бросался на детей. Также жители подъезда рассказали, что пес никогда не поднимался выше 2-го этажа и не заходил в лифт.

От имени "Центра защиты животных" было написано заявление в полицию, чтобы установить детали смерти пса.

Напомним, в апреле Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно гуманного отношения к животным (№5119-1).

Законопроектом, в частности, в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что издевательство над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, а также натравливание указанных животных друг на друга, содеянное из хулиганских или корыстных побуждений, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.